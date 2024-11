Mbappé ismét kimaradt a francia keretből

A Real Madrid sztárja, Kylan Mbappé újfent nincs ott a francia válogatott Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseire készülő keretében.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé will not be part of France squad for the games against Italy and Israel. Decision made. pic.twitter.com/wbo0wQPo5n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2024