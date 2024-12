„Mbappé beilleszkedése véget ért, most már motiváltabb”

Carlo Ancelotti szerint 2025-ben a világklasszis Mbappét látjuk majd a Real Madridban, és szerinte egyre gyakrabban mutatja meg majd azokat a megmozdulásokat, amelyeket csak ő képes végrahajtani.

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője szerint Kylian Mbappé alkalmazkodási időszaka véget ért, és a francia sztár most már teljesen készen áll arra, hogy kulcsfontosságú szerepet töltsön be a csapatban. A Sevilla elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Ancelotti így fogalmazott:

„Mbappé beilleszkedése véget ért. Szüksége volt erre az időre, de most már motiváltabb, és boldogabb itt lenni. 2025-re azt várom tőle, hogy következetesebb legyen, és gyakrabban mutassa meg azokat a csodálatos megmozdulásokat, amelyeket csak ő képes végrehajtani.”

A szezon kihívásai és a beilleszkedés

Mbappé idén nyáron csatlakozott a Real Madridhoz a Paris Saint-Germaintől, és bár kezdetei nem voltak zökkenőmentesek, a szezon közepére már egyre inkább bizonyítja, miért tartják generációja egyik legjobb játékosának. Ancelotti türelme és támogatása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Mbappé megtalálja helyét a csapatban, különösen, hogy a francia csillagra most Vinícius Jr. távollétében még nagyobb felelősség hárul. A világbajnok támadónak több kihagyott tizenegyese is volt az idény első felében, de legutóbb például, a FIFA Interkontinentális Kupa döntőjében ő is gólt szerzett, amit a Királyi Gárda 3-0-ra nyert meg a mexikói Pachuca ellen.

Ancelotti évértékelése és a La Liga kilátásai

A sajtótájékoztatón Ancelotti az évet is értékelte, kiemelve a Bajnokok Ligája-győzelem pillanatát, amelyet „a legboldogabb emléknek” nevezett, míg a Barcelona elleni 0-4-es vereséget a legszomorúbbként említette. A La Ligáról szólva Ancelotti megjegyezte: „Idén a bajnokság sokkal kiegyensúlyozottabb, nemcsak a Real Madrid és a Barcelona között dőlhet el, hanem az Atlético Madrid is komoly esélyes a címre. Ezért úgy gondolom, hogy a bajnokságot akár 90 pont alatt is meg lehet nyerni.”

Az utolsó erőpróba 2024-ben

A Real Madrid 2024 utolsó mérkőzését a Sevilla ellen játssza a Santiago Bernabéuban. „Izgalmas itthon befejezni az évet a szurkolók előtt. A Sevilla kemény ellenfél, és a mérkőzés komoly kihívást jelent, de világos célunk van: győzelemmel búcsúzni az évtől” – mondta Ancelotti.

A Real Madrid edzője az elmúlt hónapok hullámvölgyei ellenére optimistán tekint a jövőre. Továbbra is bízik a csapatának erejében, amely Mbappé vezetésével komoly sikerekre lehet képes 2025-ben.