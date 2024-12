Mbappé elmondta, mi lett volna karrierjével, ha nem igazol a Real Madridhoz

Roppant elismerően és tiszteletteljesen nyilatkozott korábbi csapatáról, pedig az elmúlt hónapokban nem volt feltétlen túl rózsán a viszony a két fél között.

Kylian Mbappé Real Madridhoz igazolásáról évek óta mentek a pletykák. A tényleges transzfer végül ezen a nyáron történt meg, amikor a 25 esztendős játékos ingyen igazolt a PSG-től a Királyi Gárdához. A világbajnok francia támadó azóta már Európai Szuperkupa- és FIFA Interkontinentális Kupa-győztesnek is mondhatja magát a madridi együttessel. Noha a kritikák folyamatosak vele kapcsolatban, elég egy rossz meccs, a sajtó rögvest arról cikkez, hogy nem sült el jól a klubváltás, ugyanakkor tény, talán az idény első felében többet vártak tőle, mint amit eddig kaptak a Real-szurkolók.

„Hét fantasztikus évet tölthettem el a Paris Saint-Germainnél. Azt hiszem, nem mondtam el elégszer, vagy nem mutattam ki kellőképp, de roppant hálás vagyok, hogy ott játszhattam és büszkén viseltem a PSG mezét. Franciaország legnagyobb klubjáról beszélünk és a világ egyik legjobb csapatáról, a legjobban épp most játszom” – utalt a Real Madridra Mbappé.

„Mindig elmondtam, egy együttes van, amelyért elhagytam a Paris Saint-Germaint, ez pedig a Királyi Gárda. Ha nem igazoltam volna ide, akkor egész életemben a PSG-ben játszottam volna, ugyanis gyerekként többek között arról álmodtam” – mondta a francia támadó.

„I went to the biggest club in the world. I’ve always said it was the only club I would have left PSG for. If I hadn’t been able to go to Real Madrid, I would have stayed at PSG all my life.”

Kylian #Mbappe to BeINSports. #RealMadrid pic.twitter.com/F7f1YIJmts

— Football España (@footballespana_) December 19, 2024