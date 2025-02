Második meccsén már gólt és gólpasszt jegyzett új csapatában a magyar középpályás

A gólját ráadásul Kleinheisler László készítette elő.

Jánó Zétényt a téli átigazolási időszakban kölcsön a Grazer AK-ba csapata, az osztrák másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Liefering. Az ausztriai születésű 19 esztendős középpályás 2018 óta nyugati szomszédunknál pallérozódik. Az osztrák korosztályos válogatottakat végigjárta, viszont mivel a felnőtt csapatban még nem mutatkozott be, így akár a magyar nemzeti együttest is választhatja majd idővel – mint ahogyan Dárdai Bence is tett szombaton.

Jánó Zétény 2019-től 2022-ig az RB Salzburg gárdáját erősítette, innen került a klub fiókcsapatához, a Lieferinghez. A Grazer AK-ban a múlt héten mutatkozott be, 28 percnyi játékidőt kapott, ma viszont már egy teljes félidőt. S ezt a bizalmat alaposa meg is hálálta, ugyanis gólt és gólpasszt jegyzett az Austria Klagenfurt ellen 4-2-re elveszített bajnokin. A 62. percben ő asszisztált Daniel Maderner találatánál, majd a 73. percben a másik magyar, Kleinheisler László szolgálta ki őt, hogy megszerezze első gólját új csapatában. A 30 esztendős, 52-szeres válogatott Kleinheisler is szintén télen csatlakozott a graziakhoz, ez az gólpassz neki is az első volt új együttesében. Neki 12 perc játékidő jutott.

A Grazer AK 3 győzelemmel, 7 döntetlennel és 9 vereséggel az osztrák Bundesliga 11. helyén áll.