Dárdai Bence is a magyar válogatottat választhatja

Vagyis a Dárdai-család újabb tagja öltheti magára a piros-fehér-zöld dresszt, így akár már a márciusi Nemzetek Ligája osztályozón is játszhat.

Dárdai Bence a német és a magyar válogatottat is választhatta volna, Hungarian Football Xtra Twitter-oldal szúrta ki., hogy a FIFA honlapjáról a hírt, miszerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség jóváhagyta, hogy a Wolfsburg középpályása is pályára léphessen a magyar válogatottban.

🚨🚨| BREAKING: Bence Dárdai set to represent the Hungarian national team. 🇭🇺

According to FIFA’s ‘Change of association platform’ the 19 year old switched from 🇩🇪 Germany to 🇭🇺 Hungary.

Welcome home Bence ❤️ pic.twitter.com/WIHwmQxZYi

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) February 22, 2025