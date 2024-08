Olimpiai bajnok a 18 esztendős taekwondós, Márton Viviana!

Az élete első olimpiáján szereplő magyar harcos 2-0-ra nyert a világbajnoki ezüstérmes szerb ellenfelével szemben.

Az élete első olimpiáján szereplő Márton Viviana egész nap fantasztikus teljesített a női taekwondósok 67 kilogrammos versenyében. A 18 esztendős harcművész sorra búcsúztatta ellenfeleit jobbnál jobb küzdelmekkel, a fináléban a világbajnoki ezüstérmes, a kétszeres Eb-harmadik szerb Aleksandra Perisics várt rá.

A magyar sportoló tavaly junior Európa-bajnokságot nyert, az olimpiai kvótát pedig márciusban a szófiai kvalifikációs versenyen szerezte meg. Az UTE Madridban élő tehetsége fiatal kora ellenére nem esélytelenként érkezett a francia fővárosba, ugyanakkor arra, amit a pénteki versenynapon a fináléig vezető úton elért, talán ő is csak titkon számított.

A mindössze 12. kiemelt magyar már elsőre nagyon komoly kihívással került szembe a riói és tokiói játékok elefántcsontparti bronzérmesének, Ruth Gbagbinak a személyében, aki ellen megmutatta, hogy az idegei kiváló állapotban vannak, ugyanis döntő menetben tudta kiharcolni a továbbjutást. A negyeddöntőben aztán az amerikai Kristina Teachoutot is 2-1-re múlta felül, majd az elődöntőben egészen parádés teljesítménnyel verte a belgák első kiemeltjét, a tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok Sarah Chaarit.

Szinte izgulni sem kellett a döntő során, amilyen napja volt a magyar taekwondósnak

Az aranymérkőzés pompás felvezetést kapott, a magyar és a szerb tekvondós a Grand Palais impozáns karzatáról vonult a küzdőtérig, majd elsőként Márton Vivianát mutatták be, aki elszántan, de mosolyogva vonult fel a pástra, majd őt követte Perisic.

A küzdelem elején mindkét sportoló megfontolt volt, az első percben távolról indított rúgásokkal próbálkoztak, ám nem jártak sikerrel, majd váratlanul Márton – a nap során már többször bemutatott – fejrúgást villantott, így 3-0-ra elhúzott. Ezek után Perisic többet vállalkozott, de a magyar minden próbálkozását védte, majd 15 másodperccel a szakasz vége előtt testre rúgott és már 5-0-ás előnybe került. Az utolsó másodpercekben egy eredménytelen szerb challenge és intések követték egymást, ami Márton magabiztos szakaszsikerét (7-1) nem befolyásolta.

A pihenő után ismét nyugodtabb mederben folyt a döntő. A második két perc elején nem volt értékelhető akció, aztán közel egy perc után a szerb talált testre (0-2), amire azonban Mártonnak volt válasza és szép rúgással egyenlített. Az UTE Madridban élő versenyzője koncentrált maradt a folytatásra is és 51 másodperccel a vége előtt egy újabb testrúgást vitt be (4-2), amivel nagyon közel került az aranyéremhez.

Ezek után Perisictől nagy hajrára lehetett számítani, de kicsit határozatlannak és tanácstalannak tűnt a szerb, indításait a magyar tinédzser szemre könnyedén hárította, ráadásul az intést is elkerülte, így imponáló magabiztossággal, rutinosan védekezte ki az utolsó másodperceket, majd önfeledt ünneplésbe kezdett. Márton Viviana születési helyének, Kanári-szigeteknek a zászlajával, majd a magyar lobogóval ünnepelt, percekig táncolva a páston.