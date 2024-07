Marozsán egy szettet „ellopott”, de kikapott Rubljovtól

A párizsi olimpikon Marozsán Fábián három játszmában kikapott az első helyen kiemelt orosz Andrej Rubljovtól az 579 320 euró (225 millió forint) összdíjazású umagi salakpályás tenisztorna csütörtöki negyeddöntőjében.

A világranglistán 49. magyar játékos – aki az ötkarikás játékokon a hazai színekben szereplő Ugo Humbert-rel (15.) találkozik majd – az adriai versenyen elképzelhető legnehezebb ellenféllel szállt szembe Rubljov személyében. Az ATP-rangsorban kilencedik ellenfél eddig 16 trófeát gyűjtött, valamennyi Grand Slam-versenyen vívott negyeddöntőt, megfordult a top 5-ben, és eddig 23,5 millió dollárt ütögetett össze. Ugyanakkor az utóbbi hetekben nem volt kirobbanó formában, mivel Halléban, Wimbledonban és Bastadban is az első fordulóban búcsúzott.

Semi-Final Bound! 🤗 @AndreyRublev97 recovers from a set down to defeat Marozsan 5-7 6-3 6-2 in Umag#ATPUmag pic.twitter.com/GQtkwVYGz9

— Tennis TV (@TennisTV) July 25, 2024