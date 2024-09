Már télen nyélbe ütheti a világklasszis védő leigazolását a Real Madrid

Újabb sztárjátékost szerezhet meg majd ingyen a Királyi Gárda.

A Real Madrid mestere annak, hogy miképp szerezzen meg ingyen világklasszis futballistákat. Ezen a nyáron is átigazolási díj megfizetése nélkül szerezték meg Kylian Mbappét, de korábban Antonio Rüdigert is például ingyen szerezték meg. A Királyi Gárdának pedig megvan az újabb kiszemeltje. A madridi együttest már a nyáron is szóba hozták Alphonso Daviesszel, mivel a kanadai szélső nem akart hosszabbítani a Bayern Münchennel, de inkább úgy döntöttek, kivárnak a jövő nyárig.

Tudniillik Davies kontraktusa 2025 nyaráig szól a bajoroknál.

A Diario AS szerint pedig akár már januárban megegyezhetnek a 23 éves futballistával egy előszerződés keretein belül, ami azt takarná, hogy a megállapodás megszületik, de a kanadai csak júliusban csatlakozik majd új csapatához. A Real Madridnál jelenleg Ferland Mendy a bal oldali védő, aki 2019-es érkezése óta pazar teljesítményt nyújt, ám az ő kontraktusa is lejár a jövő nyáron, így lehet kicserélődik az a poszt Davies érkezésével.

🚨 Real Madrid are targeting a MASSIVE 2025 summer window:

– 🇨🇦 Alphonso Davies, free in 1 year

– 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alexander-Arnold, free in 1 year

– 🇪🇸 Rodri, free in 2 years

The Spanish midfielder is valued at €130M, a sum that Madrid would be ready to invest.

(Source: @diarioas ) pic.twitter.com/iXxK6ZBMz9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 4, 2024