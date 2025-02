Újabb fegyelmi gondok a Manchester Unitednél?

Alejandro Garnacho dühösen távozott a pályáról, Amorim magyarázatot vár és szerinte a Rashford-helyzethez hasonlítják ezt.

A Manchester United hátrányból fordítva, tíz emberrel játszva is nyert az Ipswich Town ellen 3-2-re az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétközi fordulójában. Pedig a meccs egy óriási potyagóllal indult, Patrick Dorgu nem értette meg magát Onanával és ajándékozott egy gólt az ellenfélnek. A mérkőzés első félidejében pont a dán védő kapott piros lapot, 2-2-es állásnál, de ennek ellenére is nyert az MU. A mérkőzés egy adott szakaszában Alejandro Garnacho lehajtott fejjel, sietve távozott az öltöző felé.

Rúben Amorim, a Vörös Ördögök menedzsere megerősítette, hogy beszélni fog az argentin támadóval, miután dühösen levonult. Garnacho a kezdőcsapatban kapott helyet, ám Patick Dorgu piros lapja miatt Amorim taktikai változtatásra kényszerült, és az első félidő végén lecserélte a fiatal támadót. A 20 esztendős támadó a csere után röviden odafordult az edzőjéhez, majd egyenesen az öltöző felé vette az irányt, ami azonnal találgatásokhoz vezetett a viselkedését illetően.

„Természetesen beszélni fogok Garnachóval erről” – mondta Amorim. „A következő sajtótájékoztatón megosztom veletek, hogy mi volt a reakciója.”

A sajtóban azonnal felmerült a párhuzam Marcus Rashford korábbi ügyével, akit Amorim a City elleni rangadóról hagyott ki fegyelmi okokból, majd januárban kölcsönadott az Aston Villának. Garnacho korábban már küzdött azért, hogy visszanyerje helyét a kezdőben, így kérdéses, hogy a mostani incidens milyen hatással lesz a jövőjére.

🚨⚠️ Rúben Amorim on Garnacho going straight down the tunnel: “You are making the connection with Rashford right? I am going to speak to him about that”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/Rnnq762mDS

