Egy feltételnek kell még teljesülnie, hogy meglegyen az MU új edzője

Sajtóhírek szerint Rúben Amorim, a portugál Sporting CP trénere lehet a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzője; az értesülést a lisszaboni klub közleményben erősítette meg.

Az olasz Fabrizio Romano kedden arról számolt be, hogy a két klub már megkezdte az egyeztetéseket, a 39 éves szakember kivásárlási ára 10 millió euró körül lehet majd. Alig két órával később a Sporting közleményt adott ki, amelyben azt írta, a Manchester United „kifejezte érdeklődését Rúben Amorim vezetőedző szerződtetése iránt. A Sporting igazgatótanácsa pedig felhívta a figyelmet az érvényben lévő munkaszerződésben rögzített feltételekre, különösképpen a felmondási záradékra és a 10 millió eurós összegre”.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United are set to pay €10m exit clause for Rúben Amorim to become new manager, here we go!

Sporting confirm formal communication received from #MUFC for Amorim to be appointed.

Amorim has already said yes to Man Utd proposal and project. pic.twitter.com/v17tR1oqlm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2024