Hivatalos – már nem Erik ten Hag a Manchester United edzője

Fabrizio Romano robbantotta hétfő délután a bombát, miszerint az MU kirúgta a holland trénert.

Az olasz transzferguru hivatalos oldalán közölte a hírt. A Ten Hag-éra bő két évig tartott a Vörös Ördögöknél. Helyét ideiglenesen a másodedző, Ruud van Nistelrooy veszi át.

🚨🔴 CONFIRMED: Erik ten Hag has been sacked by Manchester United with immediate effect as exclusively revealed!

Ruud van Nistelrooy will replace ten Hah as interim manager, the decision has been made. pic.twitter.com/r3ed9btRX8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024