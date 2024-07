Az Everton kevesli a Manchester United 50 milliós ajánlatát a játékosukért

Alaposan beerősíthet a nyáron a Manchester United.

Igen komoly kereterősítésbe kezdett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United. A Vörös Ördögök egyre közelebb Joshua Zirkzee és Matthijs de Ligt leigazolásához, s úgy fest, Erik ten Hag többet tervez a nyárra. A holland menedzser Jarrad Branthwaite-et szeretné az Old Traffordra csábítani, azonban az MU első ajánlatát – amely 45+5 millió euróról szólt – elutasította az Everton.

🚨 Manchester United’s £45m + £5m bid for Jarrad Branthwaite falls well below Everton’s valuation and will be rejected.

The Toffees see Harry Maguire, Wesley Fofana and Josko Gvardiol’s transfers as benchmarks for the fee.

