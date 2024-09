Nem kockáztat a City, kihagyja a kulcsember a rangadót

Kevin De Bruyne szerdán sérült meg az Inter elleni BL-mérkőzés első félidejében, ami után Pep Guardiola lecserélte a szünetben.

A Mirror értesülése szerint a belga középpályás sérülése bár nem komoly, a címvédő Manchester City viszont nem szeretne kockáztatni egy hosszabb kihagyást, ezért De Bruyne biztosan kihagyja a vasárnapi Arsenal elleni derbit.

BREAKING: Kevin De Bruyne is set to miss #ManCity vs Arsenal on Sunday, but his injury is not understood to rule him out long-term. @ManCity are unwilling to risk playing him and potentially losing him for even longer.

