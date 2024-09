Május óta távol: mikor térhet vissza Reece James?

A Chelsea szurkolói türelmetlenül várják, hogy Reece James visszatérjen a hosszan tartó sérüléséből.

James május óta nem lépett pályára. A tavalyi szezon utolsó előtti mérkőzésén piros lapot kapott a Brighton ellen, majd a nyáron összeszedett egy combhajlítóizom-sérülést.

A hétvégi, Bournemouth elleni győzelmet követően a Chelsea több kulcsjátékosa is visszatérhet, James azonban nincs köztük.

Enzo Maresca menedzser már utalt James hosszabb kihagyására, mondván:

Pedig a visszatérését nagy várakozások övezik, hiszen bővülne a variációs lehetőség a védelemben. Egyelőre azonban James felépülésére még várni kell. A játékos sérüléstörténetét figyelembe véve, azt gondolhatják a Chelsea-drukkerek, egyfajta átok ül a hátvéden.

This is Reece James’s injury history, I think it’s time to have that conversation. pic.twitter.com/a5I3GHyfBE

— 🇵🇹⁷ (@NetoEraa) September 16, 2024