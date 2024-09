„Ő lehet az egyik kulcs” – Maresca kifejtette, miért kellett a Chelsea-nek Sancho

Még egy percet sem játszott a Chelsea-ben, de új edzője már nagyon elismerően nyilatkozott róla.

A nyári átigazolási időszak utolsó napján a Chelsea vételi opcióval kölcsönvette a Manchester Unitedben mellőzötté vállt Jadon Sanchot. Az angol válogatott szélső nagy reményekkel érkezett 2021-ben az MU-hoz, azonban az első két éve pocsékra sikeredett, végül kölcsönben visszaküldték őt a Dortmundhoz, ahol már hellyel-közzel megtalálta régi jó formáját. Viszont a manchesteriek ennek ellenére sem tartottak igényt a szolgálataira, főleg az Erik ten Haggal való személyes nézeteltérése miatt, amit ugyan azóta már tisztáztak. A Chelsea viszont meglátta a 24 éves szélsőben a potenciált és Londonba csábították.

Enzo Maresca, a kékek újonnan kinevezett vezetőedzője most megszólalt az angol válogatott játékossal kapcsolatban.

„Örülök, hogy a csapatunkban van, mert nagyon jó az egy az egy elleni szituációkban. Ő lehet az egyik kulcs, főleg a mélyen meghúzott védelmi vonallal szemben, ott nagy szerep hárulhat rá, szükségünk van rá” – nyilatkozott elismerően új játékosáról a Chelsea mestere.

🔵⚡️ Enzo Maresca: “I’m very happy to have Sancho at Chelsea, he’s here because we like that kind of player who can help in 1vs1”.

“He’s key – especially against a low block, we need him”. pic.twitter.com/6Rk6Y0BaJV

