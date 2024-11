„Majdnem meghaltam” – megszólalt Mike Tyson a Paul elleni meccse után

Véleménye szerint szombaton olyan élményt kapott, amit egyetlen embernek sincs joga kérni.

Hálás lehetőségnek érezte, és egyáltalán nem bánta meg, hogy ringbe lépett Jake Paul ellen. Többek között ezt írta közösségi oldalain Mike Tyson azok után, hogy 19 évet követően visszatért és szombat hajnalban újabb bokszmeccset vívott, melyet ugyan egyhangú pontozással elveszített.

– írta érzelmes az X-en Iron Mike, aki visszautalt arra is, hogy nyáron kórházban került, ami miatt az eredetileg július 20-ra kiírt gálát halasztani kellett.

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024