Akadozó streaming-szolgáltatás, pontozásos Paul-diadal

A várva várt Jake Paul – Mike Tyson ökölvívó összecsapás kapcsán nem csak az eredmény, hanem a Netflix „lehaló” szolgáltatása is ad témát.

A három felvezető mérkőzés a várakozásokat felülmúlóan jól alakult a dallasi AT&T Stadiumben rendezett eseményen. Egyrészről az esemény tv-s partnere, a Netflix nem kellett, hogy megfeledkezzen a keresztpromók lehetőségéről. Annak rendje és módja szerint a nézőtéren ügyesen rejtették el a streaming-szolgáltatón futó sorozatok sztárjainak apraját és nagyját. És mindenkit meg is mutattak.

Ugyanakkor a programban szereplő párharcok sem okoztak csalódást, sőt. A szakma elégedetten és elismerően beszélt mindhárom felvezető összecsapásról.

A Whindersson Nunes – Neeraj Goyat párbaj utóbbi győzelmével zárult, egyhangú pontozás mellett.

A 12 meneten át tartó Mario Barrios – Abel Ramos csörte döntetlennel ért véget.

A 10 menetesre tervezett női párbaj, Katie Taylor és Amanda Serrano között pedig nyílt sisakos, utolsó másodpercig izgalmas, felszakadt szemhéjat sem nélkülöző bokszmeccs lett. Taylor győzelmével.

Nagyjából ez volt az a pillanat, a tervezetthez képest bő egy órás csúszással a programban, amikor a streaming-szolgáltató képességei felmondták a szolgálatot. Éppen a fő esemény előtt, gyaníthatóan a túlzott érdeklődés miatt. Tori Kelly csodás Himnusza után már jöttek a főszereplők, elsőként Jake Paul, majd pedig a nálánál 31 évvel idősebb, korábbi nehézsúlyú világbajnok, Mike Tyson. Az internet persze reagál az ilyen helyzetekre . Például a korábbi NFL-elkapó Antonio Brown, aki saját twitter fiókján élő közvetítésbe kezdett a helyszínről.

