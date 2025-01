„Magyaros” csapattól igazolhat balhátvédet a Liverpool

Többek között a Real Madrid és a Manchester United is érdeklődik a Pool új célpontja iránt.

A Yaakobishvili Antalt foglalkoztató Girona több fontos játékosától is megvált tavaly nyáron, annak ellenére, hogy kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába. Egy fontos láncszemet azonban meg tudtak tartani: Miguel Gutiérrezt. Bár lehet, hogy ez már nem sokáig marad így.

Az elmúlt hetekben ugyanis egyre nagyobb az érdeklődés Gutiérrez iránt. A Real Madrid őt is opcióként kezeli arra az esetre, ha lemaradnának Alphonso Davies-ről. Mindeközben a Manchester United is beszállt a versenybe. Most a CaughtOffside szerint a Premier League éllovasa, a Liverpool is felvette a balhátvéd-célpontjai közé.

A 23 éves Gutiérrez 35 millió eurós kivásárlási záradékkal rendelkezik, bár a Girona valamivel kevesebbet is elfogadhat, ha a Liverpool komoly ajánlatot tesz.

Ugyanakkor a Real Madrid van a legelőnyösebb helyzetben, mivel mindössze 8 millió euróért visszaviheti őt a Santiago Bernabéuba a visszavásárlási záradék alapján.

Úgy tűnik, hogy a Girona nehéz helyzetbe kerül Gutiérrez megtartását illetően a következő szezonra, különösen, ha nem tudják biztosítani az európai kupaszereplést. Ha távozik, a klub egyértelműen azt preferálná, hogy Angliában folytassa pályafutását.

A Girona jelenleg a nyolcadik helyen áll a La Ligában.