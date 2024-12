Kikosarazta a Barcát, Madridban köthet ki a Bayern hátvédje

A következő hetekben várhatóan eldől Alphonso Davies jövője. A kanadai hátvéd szerződése a szezon végén lejárt a Bayern Münchennél, néhány napon belül pedig előzetes megállapodást köthet egy másik klubbal.

Élénk érdeklődés mutatkozik Alphonso Davies iránt. A Real Madrid régóta csodálója, míg a Barcelona és a Manchester United néhány hónappal ezelőtt váltak komoly érdeklődőkké, bár a Marca jelentése szerint mindkét klub visszalépett, miután a kanadai védő visszautasította őket.

A 24 éves bekkre nagy szükség lenne a Real Madridnál, hiszen az idei szezonban kimondottan sebezhető a királyi gárda védelme.

Davies 2019 óta erősíti a Bayern Münchent, amely színeiben eddig 135 mérkőzésen 8 gólt szerzett a Bundesligában.

Question to pose, which stems from both Alphonso Davies and Trent Alexander-Arnold being heavily linked with summer moves to Real Madrid.

At what point does it NOT become expected that any player would move there to go to the „bigger” club? Many saying why would Trent leave… pic.twitter.com/PErpxxSWAn

