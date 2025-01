Magyar válogatott futballista iránt érdeklődik a Ferencváros

A La Ligában szereplő Valladolid is szeretné a soraiban tudni a középpályást.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy Szalai Attila akár a Ferencvárosi Torna Club kötelékében köthet ki. Nos, erre egyre kevesebb az esély, ugyanis a magyar védő iránt olasz és spanyol klubok mutatnak érdeklődést, de szó van még arról is, hogy visszamehet korábbi csapatához, a Fenerbahcéhez. Viszont mindezek ellenére is könnyen elképzelhető, hogy egy válogatott focista még januárban kiköt az Üllői úton.

Társoldalunk, az NB1.hu információi szerint a Fradi figyeli Nikitscher Tamás helyzetét. A Kecskeméti TE középpályása iránt több külföldi klub, köztük a spanyol Valladolid is érdeklődést mutat. A KTE a német Hannover ajánlatát már visszautasította, de lehet, a zöld-fehérek kecsegtetőbb opcióval tudnak előrukkolni. Sajtóértesülések szerint Nikitscher leginkább a La Ligába igazolna, melyben a Valladolid az utolsó helyen áll, a Ferencváros pedig egyelőre még nem tett hivatalos ajánlatot a 25 esztendős futballistáért.

🚨| Ferencváros is one of the Hungarian teams interested in Nikitscher. Via: NemzetiSport https://t.co/4lfG2M4BHc — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) January 6, 2025

A bajnoki címvédő mögött sűrű napok vannak. Hétfőn bejelentették, hogy Robbie Keane veszi át a gárda irányítását, azok után, hogy Pascal Jansent december 31-én kivásárolta szerződéséből az MLS-ben szereplő New York City FC.