Robbie Keane lesz a Ferencváros új vezetőedzője

A Ferencváros labdarúgócsapata hamarosan hivatalosan is bejelentheti, hogy Robbie Keane veszi át a vezetőedzői posztot Pascal Jansen távozását követően. Az ír szakember a napokban Budapestre érkezik, hogy aztán csatlakozzon a csapathoz, amely már a spanyolországi edzőtáborban van.

Az M4 Sport és a csakfoci.hu értesülései szerint a IX. kerületi klub mindenben megállapodott a 146-szoros ír válogatott egykori támadóval. Robbie Keane játékosként többek között a Tottenham Hotspur, a Liverpool és a Leeds United csapataiban szerepelt.

🚨🚨| Robbie Keane set to become the new Ferencváros head coach.

Via: CsakFoci pic.twitter.com/4wb3TXr7oc

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) January 6, 2025