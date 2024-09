Magyar céggel kötött partneri megállapodást az FC Barcelona

A BioTechUSA-cégcsoport együttműködési megállapodást kötött az FC Barcelona férfi és női labdarúgócsapatával, melyeket a jövőben a magyar tulajdonban álló vállalat lát el sport-táplálékkiegészítő termékekkel.

A BioTechUSA hétfőn tájékoztatta az MTI-t, hogy több éves, a térségben, illetve a piacon is egyedülálló együttműködést kötött a két fél, a magyar cég a fehérjéktől, a vitaminokon át a regenerációt támogató készítményekig széles termékpalettát, valamint a kapcsolódó táplálkozástudományi ismereteket is biztosít a katalán klubnak. A közlemény azt is kiemelte, hogy a tervek szerint a Barcelona módszertanának bizonyos elemeit a magyar élsportban dolgozó szakemberek számára is átadják.

„A minőségi, jól megtervezett étrend és hozzá kapcsolódó táplálékkiegészítés játékosaink felkészülésének egyik legfontosabb eleme, a BioTechUSA-val kötött együttműködés pedig garancia arra, hogy e téren is az élmezőnyben versenyezhessünk. Ezzel a megállapodással nem csupán az ágazat egyik vezető vállalata csatlakozik klubunkhoz, hanem arra is lehetőségünk nyílik, hogy játékosaink képességeit új szintre emeljük” – idézte a közlemény Juli Guiut, az FC Barcelona marketingért felelős alelnökét.

Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa elmondta, egy olyan sztárklub, mint a Barcelona, rendkívül körültekintően választja ki a globális partnereit, hiszen nincs olyan márka a világon, amely ne szeretne egy, a Föld bármely pontján ismert, több tízmilliós szurkolói bázissal rendelkező emblematikus klubbal partnerségre lépni.

„Éppen ezért, óriási öröm számunkra, hogy a katalán csapat szakértőinek előzetes elvárásait is messze felülmúlták termékeink prémium minősége és az a know-how, amivel in-house rendelkezünk” – fogalmazott.

Lamine Yamalnak és Robert Lewandowskinak is ők adják majd a táplálékkiegészítőket

A hétfői közleményből kiderül, a partnerség a kutatásra, az oktatásra és a tudás-átadásra is kiterjed. Ennek jegyében a két márka minden évben közösen publikál majd egy nyilvánosan elérhető tanulmányt, amely a katalán sportklub szakértőinek és orvosi stábjának szakértői véleményével is kiegészülve értékeli a BioTechUSA cégcsoport bizonyos táplálékkiegészítőinek sportteljesítményre gyakorolt hatásait. Emellett a felek a katalán klub szakértőinek részvételével, előadássorozat keretében hozzák el a Barcelona módszertanát a magyar élsport szakembereinek, kiegészülve a BioTechUSA sport-táplálékkiegészítő specialistáival

A BioTechUSA-cégcsoport Európa egyik legnagyobb táplálékkiegészítő gyártója és forgalmazója, nemzetközileg elismert szakmai szereplő, portfóliója világszerte több mint 100 országban elérhető. A cég több mint 250 profi sportolóval és márkanagykövettel, illetve számos nemzetközi sportcsapattal dolgozik együtt, akik életmódjukkal és sportteljesítményeikkel emberek millióit képesek inspirálni – áll a közleményben.