Hansi Flick így tervezi kihozni a legjobbat és legtöbbet Lewandowskiból

A lengyel csatár kivirágzott az új edző kezei alatt.

A Barcelona gálázott a hétvégén, a katalán együttes 7-0-ra nyert a Real Valladolid ellen a La Liga 4. fordulójában. Hansi Flick együttese továbbra is 100%-os mérleggel vezeti a spanyol bajnokságot, a góllövőlista élén pedig az a Robert Lewandwoski áll, aki úgy fest, a német edző keze alatt kivirágzott. Ugyan a lengyel csatárnak az előző szezonban sem voltak rossz számai, 35 bajnokin 19 gólig és 8 gólpasszig jutott, de még mindig elmarad a Bayern Münchenben látott remek mutatóitól.

Hansi Flick has a plan with Lewandowski, which is to keep him fresh as much as possible. Yesterday, Lewandowski was taken off which about 20 minutes left, the first time he came off this season.

— @sport pic.twitter.com/sSw0KW698j

— Barça Universal (@BarcaUniversal) September 1, 2024