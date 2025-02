Maguire hős lett, kiszenvedte a továbbjutást az MU

Sokáig úgy tűnt, ismét megégnek a Vörös Ördögök az Old Traffordon, a végén azonban jött a csattanó.

Az Arsenal kiejtését követően elsőre könnyebbnek tűnő feladat várt a címvédő Manchester Unitedre az FA-Kupában. A Vörös Ördögök a bajnokságban a kiesés elől menekülő Leicester City-t fogadták az Old Traffordon.

Ehhez képest az első félidő hajrájában Ruud Van Nistelrooy együttese szerzett vezetést Bobby Decordova-Reid góljával.

A fordulást követően megemberelte magát a Manchester United és bő húsz perccel a vége előtt Joshua Zirkzee révén egyenlített.

Sokan talán már a kétszer tizenötperces ráadásra készültek, amikor a kilencvenharmadik percben az előrehúzódó Harry Maguire a Leicester hálójába bólintott és eldöntötte a továbbjutás kérdését.

MAGUUUUIIRRRREEEEE!!!

Harry Maguire wins it at the death for @ManUtd to send them through to fifth round 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/kQscbRHnjw

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2025