Alig egy hete igazolt a Tottenhamhez, máris másik klubhoz szerződne

Úgy tűnik, a Tottenham új csatára, Mathys Tel máris egy másik topklubhoz való igazoláson gondolkodik, alig néhány nappal azután, hogy bemutatkozott Spursben.

Habár Tel korábban elutasította a lehetőséget, hogy a januári átigazolási időszakban klubot váltson, végül az utolsó pillanatban elhagyta Bayern Münchent és kölcsönben a Tottenhamhez csatlakozott.

A megállapodás értelmében a Spurs akár 10 millió eurós kölcsöndíjat fizethet a 19 éves támadóért, aki a szezon végén visszatér a bajorokhoz.

Timo Werner, Dragusin and Forster have been left out. pic.twitter.com/PJRvqQHBpo

🚨⚪️ Tottenham include Mathys Tel, Kevin Danso and Djed Spence as part of the Europa League squad

Tel csütörtök este csereként debütált a Spursben a Liverpool elleni Ligakupa-elődöntő visszavágóján. A csatár az első félidő végén állt be, de nem tudott segíteni csapatán, amely 4-0-s vereséget szenvedett, ezzel pedig búcsúzott a sorozattól.

🚨 Mathys Tel would still like to join Manchester United in the summer, if he can do it.

(Source: @cfbayern) pic.twitter.com/UV2TTsam5C

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 7, 2025