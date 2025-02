70 millió fontos ajánlatot utasítottak vissza a londoniak

Ennyit ajánlottak ugyanis Marc Guehiért a Crystal Palace-nak. Azonban a klub jelezte, hogy a védő nem eladó. Főleg nem egy közvetlen vetélytársának.

Ugyan a Tottenham vezetőségét a szurkolók folyamatosan kritizálják, de február első három napjában kiderült, hogy a bírálatok egy része korántsem jogos.

Hisz ugyan egy kicsit későn kapcsolt a Spurs vezetősége, de két nap alatt megszerezte Mathys Telt és Kevin Dansót is. Igaz mindkettőjüket kölcsönbe. Ám ez utóbbi annak tükrében érthető, hogy a csapat 12 sérültje előbb-utóbb csak felépül.

A Tottenham itt azonban nem állt volna meg, hiszen 70 millió fontos ajánlatot tett Marc Guehiért a Crystal Palace-nak.

Azonban a klub jelezte, hogy a védő még ennyiért sem eladó.

Az angol válogatott hátvédje egyébként mások érdeklődését is felkeltette.

Az elutasítás csak az ár felhajtásának szólt?

Ebben is van ráció. Másrészt abban, hogy a Palace azt is belátta, hogyha eladja a védőt, akkor annak könnyen kiesés lehet a vége. Hiszen jelen állás szerint mindössze három teljes értékű hátvédje van a klubnak.

Marc Guehi ebben a szezonban 23 meccsen lépett pályára, és három gólt szerzett a Premier League-ben. Miközben a Palace a 12. helyen áll – három ponttal a 14. Tottenham előtt.

Így érthető, hogy miért lett volna szüksége rá a Spursnek, azonban ez az ajánlat volt náluk a plafon. E fölé már nem mennek.

Így a 24 éves játékos marad, ahol van.

A Palace a nyáron négyszer utasította vissza a Newcastlet is, a végső összeg akkor 65 millió font volt Guehiért.

Most már 70-nél tart a licit, de hallani arról, hogy a máshol is szóba került a neve, szóval a 70 millió font is lehet még több.

Vagy akár ennél sokkal kevesebb is. Hiszen Guéhi szerződése 2026 júniusában lejár. Így ha van türelme kivárni, akkor akár ingyen is igazolható lesz, ami jelentősen megnövelheti egy bértárgyalás alapjait.