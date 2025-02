Luke Littler ellenfeleit bosszantja a 18 éves sztár hozzáállása

Luke Littler üstökösként robbant be a darts világába, de a színfalak mögötti viselkedése nem minden ellenfelének nyerte el a tetszését.

A „Nuke” becenévre hallgató Littler mindössze 16 évesen tűnt fel a darts élmezőnyében, és jelenleg a PDC világranglista második helyén áll.

Az immár 18 éves Littler idén megnyerte a PDC világbajnokságot, miután a döntőben legyőzte Michael van Gerwent – egy évvel azután, hogy Luke Humphries megállította őt a tornán.

Sikerei a dobóvonalnál (oche) a BBC Év Sportolója díjátadón is elismerést hoztak számára, ahol az olimpikon Keely Hodgkinson mögött második lett.

Littler az egyik legismertebb dartsjátékossá vált, és jelenleg második a Premier League Darts tabelláján, közvetlenül a világelső Humphries mögött.

A legutóbbi glasgow-i Premier League forduló estéjét megzavarta a közönség állandó fütyülése és bekiabálásai, ami frusztrációt okozott a játékosok körében.

A PDC azóta bejelentette, hogy együttműködnek a Premier League helyszíneivel a „pozitív légkör” fenntartása érdekében.

Littler a karrierje elején máris híressé vált a nyugodt, laza hozzáállásáról, ami azonban több rutinos dartsosnak is szemet szúrt.

REEL IT IN 🎣

The big fish is netted by Luke Littler as he pins the 170 to lead 2-1.

He just LOVES that finish 😍 Ridiculous stuff from the World Champ.

📺 https://t.co/CxOorrFXK9#PLDarts25 pic.twitter.com/HAw3NqS1FE

— PDC Darts (@OfficialPDC) February 13, 2025