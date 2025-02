Londonon belül válthat klubot a Chelsea mellőzött játékosa

Fabrizio Romano értesülései szerint a Crystal Palace előrehaladott tárgyalásokat folytat a Chelsea-vel Ben Chilwell kölcsönszerződésével kapcsolatban.

A mellőzött balhátvéd a szezon hátralévő részét a Selhurst Parkban tölthetné. Chilwell ugyanakkor még nem egyezett bele az átigazolásba, pedig ez lehet az utolsó esélye, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson a szezon végéig.

A huszonegyszeres angol válogatott bekk 2020-ban igazolt a Chelsea-hez, amely játékosaként 70 bajnoki mérkőzésen 8 gólt szerzett.

🔴🔵🦅 Crystal Palace are close to getting agreement done with Chelsea for Ben Chilwell’s loan move until June.

Decision up to the player now. pic.twitter.com/YNrZeOuWcB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025