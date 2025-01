A Chelsea két játékosát is vinné a rivális

Fabrizio Romano szerint az Aston Villa a kegyvesztett Axel Disasi és Joao Félix játékjogát is szeretné megszerezni a Kékektől.

Az olasz transzferguru szerint a francia védő annak ellenére hogy olasz és más angol kérői is akadnak, kizárólag a Villában szeretné folytatni tavasszal.

Esetében egy júniusig tartó kölcsönszerződésről lenne szó, a Chelsea pedig a bekk fizetésének egy részét is átvállalná az Emery-csapattól.

🟣🔵 The negotiation between Aston Villa and Chelsea for Axel Disasi is for loan move (with loan fee) plus salary coverage.

Disasi said yes to Aston Villa and he’s not considering other options despite Italian and PL clubs linked.

He wants Villa, as exclusively revealed. 🤝🏻 pic.twitter.com/IjV98fS0c4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025