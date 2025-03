Liverpool vagy Arsenal – Fabrizio Romano szerint a két csapat közül valamelyik lesz Alexander Isak új klubja

Ugyan a Newcastle, Alexander Isak góljának is köszönhetően vasárnap megnyerte 70 év után az első trófeáját. Azonban a siker ellenére sem valószínű, hogy a csapat első számú csatára marad a klubnál.

Fabrizio Romano szerint arra, hogy Isak ne igazoljon el a nyáron, szinte semmi esély. Az átigazolási sztárguru szerint már csak az a kérdés, hogy a két lehetséges vevő közül melyiket választja a csatár, illetve a klubja.

Alexander Isak tehát két csapatnak is a „legfőbb célpontja” Angliában. Így az Arsenal és Liverpool is ugyanolyan vehemenciával szeretné leigazolni magának a játékost. Már fel is vették emiatt mindketten a kapcsolatot a csatár ügynökeivel.

Fabrizio Romano minderről hétfőn beszélt a You Tube csatornáján adott gyorshírekben.

Az újságíró szerint a Premier League jelenlegi két legjobb csapata ez esetben is versenyt fut a végső győzelemért.

De míg a bajnokságban a 12 pontos előnye miatt a Liverpool tűnik befutónak, addig ebben a versenyfutásban még fej-fej mellett haladnak.

Nemcsak az ugyanis a kérdés, hogy kit választana a Newcastle. Hanem az is, hogy kit választ maga Isak?

A csatár egyébként korábban már érzékeltette, hogy a következő szezonban mindenképpen a Bajnokok Ligájában akar játszani.

Egyébként a BL-indulásra még minden esélye megvan a jelenlegi csapatának is. Hiszen a Newcastle mindössze két pontra van a Premier League negyedik helyétől. Ami főtáblát érne a legrangosabb európai kupasorozatban.

A vasárnap szerezett lendülettel pedig ezt be is húzhatja a klub, amelynek vezetői korábban arról beszéltek, hogy eszük ágában sincs eladni senkit a csapatból. Így Isak is marad.

Romano szerint azonban az ügynökein keresztül a játékos „hatalmas ajánlatokat kapott”.

„Az Arsenal Isakot akarja. Sesko a másik név a listájukon, vagyis ők ketten állnak a sor elején.” – állítja Romano, akinek a hírei általában bombabiztosak, hogyha átigazolásról van szó.

De a Liverpool is felvette már a kapcsolatot Isak képviselőivel, szóval ez még egy meglehetősen nyitott meccs.

„Az Arsenal számára ő az abszolút fő célpont, a Liverpool számára pedig az egyik név, akit fontolgatnak.” – Romano szerint.

Az Arsenal tehát mindenképpen vele erősítene, főleg úgy, hogy a hírek szerint Mikel Arteta hét játékosától is „meg akar szabadulni” a nyáron.

A Liverpool pedig a Diogo Jota és Darwin Nunez körüli bizonytalanság miatt akar lépni.

Isak góllövő képessége mindenképpen hathatós ajánló levél. Hisz a svéd csatár ebben a szezonban 23 gólnál jár.

Egy fontos kérdés azonban maradt. A vételár.

A Transfermarkt internetes portál 75 millióra becsüli Isak értékét.

Mivel a csatár most már az egyik legkeresettebb játékos Európában. Így Romano szerint a svéd lehet az egyik legdrágább név is a nyári piacon. Hiszen a Newcastle 100 millió fontnál többért lenne csak hajlandó elengedni.

Ez pedig a valaha volt legmagasabb átigazolási díjak között akár dobogós érték is lehet majd.