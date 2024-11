Lewandowski kettőt, a Barca ötött vágott, kikapott Milánóban az Arsenal

A PSG a 93. percben kapott ki és a tabella 25. helyén áll, a Barca már az első nyolcban, de egy másik francia együttes, a Brest megint nyerni tudott.

Újabb eseménydús estét hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának negyedik fordulója. A szerdai játéknap két kora esti mérkőzésén az Aston Villa elvesztette BL-veretlenségét egy nem akármilyen tizenegyes miatt, míg a Sahtar Donyeck többek között Zubkov góljának is köszönhetően szerezte meg első győzelmét az új lebonyolítású rendszerben.

Crvena zvezda-FC Barcelona 2-5 (1-2)

A katalán együttes tovább folytatja félelmetes góltermelési sorozatát. Hansi Flick fiai ezúttal a belgrádi együttest fektették két vállra, pedig jól kezdett a szerb csapat, egyből vezetést szerezhettek volna, de les miatt érvénytelenítették a találatot. A 13. percben Inigo Martínez gólja már érvényes volt, amire Silas válaszolt a túloldalról a 27.-ben, akkor nem működött a lescsapda. Az első félidő végén Raphinha lövése a kapufát találta telibe, de a kipattanót Lewandowski pofozta be közelről, a brazil így kiosztotta második asszisztját a meccsen.

A szünet után indult be igazán a Barcelona-henger, az 53. percben a lengyel csatár megint eredményes volt, majd két perccel később már Raphinha is betalált nem akármilyen lövés után. A 76. percben még Fermín López is gólt szerzett, de a végeredményt Milson állította be a 84 .percben egy remek helyzetfelismerést követően. Inaki Penát azért elővehetik majd a katalán csapat szurkolói, ugyanis mindkét bekapott gólban valamelyest benne volt a kapus. Hansi Flick csapata ezzel a győzelemmel már 9 ponttal a hatodik helyen áll a ligaszakaszban.

🔵🔴🇧🇷 12 goals, 10 assists this season in all competitions for Raphinha… scoring again tonight! 5 goals and 2 assists in 4 Champions League games. pic.twitter.com/K2v0JSFdAs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024

Inter-Arsenal 1-0 (1-0)

Az Arsenal veretlenül utazott újra Olaszországba, ahol legutóbb még az első fordulóban 0-0-t játszottak az Atalantával. Ezt a döntetlent most is aláírták volna, hiszen roppant jól kezdett a milánói együttes, a 3. percben Dumfries életerős kísérlete a felső kapufán csattant, majd az első félidő végén Merino egyértelmű kezezését követően tizenegyest ítélt a Nerazzurinak a játékvezető, amit Callhanoglu higgadtan értékesített. Az ‘Ágyúsoknak’ bőven akadtak lehetőségei a második játékrészben, de nem sikerült gólt szerezniük, így a Premier League-ben a Newcastle ellen elszenvedett vereség után a BL-ben is kikaptak és mindkét sorozatban megszakadt a veretlenségük.

▪️ Back-to-back losses to Inter and Newcastle

▪️ 2W, 1D, 3L in last six games Arsenal are in a bit of a rut 🫠 pic.twitter.com/Ji5VwntXzK — B/R Football (@brfootball) November 6, 2024

A nap többi mérkőzésén a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki 2-1-re az Atlético Madridtól, pedig a meccs elején még Luis Enrique gárdája vezetett. A spanyolok a 93. percben Correa révén szerezték meg a győzelmet, a PSG egy sikerrel a tabella 25. helyén áll.

A másik francia csapat, a Brest harmadik győzelmét is megszerezte miután 2-1-re nyert a Bresttel szemben. A Feyenoord és a Salzburg meccse 1-3-as vendégsikert hozott, az osztrák gárda első sikerét szerezte három vereséget követően. Az Atalanta is nyerni tudott, ráadásul a Vfb Stuttgart vendégeként, így a bergamoi együttes két győzelemmel és két döntetlennel nyolc pontos a tabellán.

A Bayern München és a Benfica mérkőzése közlekedési problémák és a szurkolók hosszabb ideig tartó beléptetése miatt 15 perccel később kezdődött. A bajor együttes Jamal Musiala fejesgóljával tartotta otthon a három pontot és győzött 1-0-ra.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

Bayern München (német)-Benfica (portugál) 1-0 (0-0)

gól: Musiala (68.)

Paris Saint-Germain (francia) – Atlético Madrid (spanyol) 1-2 (1-1)

g.: Zaire-Emery (14.), illetve Molina (18.), Correa (93.)

Internazionale (olasz)-Arsenal (angol) 1-0 (1-0)

g.: Calhanoglu (45+2., 11-esből)

Feyenoord (holland)-Red Bull Salzburg (osztrák) 1-3 (0-1)

g.: Hadzs Mussza (81.), illetve Konate (45+2., 58.), Guindo (86.)

piros lap: Nadje (80., Feyenoord)

Crvena zvezda (szerb)-FC Barcelona (spanyol) 1-5 (1-2)

g.: Silas (27.), Milson (84.), illetve Martinez (13.), Lewandowski (43., 53.), Raphinha (55.), Lopez (76.)

Sparta Praha (cseh)-Brest (francia) 1-2 (0-1)

g.: Olatunji (92.), illetve Fernandes (37.), Kairinen (80., öngól)

VfB Stuttgart (német)-Atalanta (olasz) 0-2 (0-0)

g.: Lookman (51.), Zaniolo (88.)

Korábban:

Club Brugge (belga)-Aston Villa (angol) 1-0 (0-0)

gól: Vanaken (52., 11-esből)

Sahtar Donyeck (ukrán)-Young Boys (svájci) 2-1 (2-1)