Lewandowski: Azt gondolom, semmi meglepő nincs a teljesítményemben

Azért Hansi Flick keze is benne van a dologban.

Robert Lewandowski ebben a szezonban úgy focizik a Barcelonában, mint legszebb éveiben. A hétvégén az ő mesterhármasával nyert a katalán együttes 3-0-ra a Leganés ellen. A lengyel támadó minden sorozatot figyelembe véve 13 meccsen 14 gólnál és 2 gólpassznál jár, ami elképesztő teljesítmény. A La Ligában 9 meccsen már 10 találat szerepel a neve mellett, az előző idény egészében pedig „csupán” 19 gólig jutott. Sokan leírták már a 36 éves csatárt, ám úgy fest, korai volt.

„Azt gondolom semmi meglepő nincs a teljesítményemben. Örülök, ha tudok még meglepetéseket okozni. Az egyéni fejlődés kulcsa a csapat fejlődésében rejlik. Én is csak az egység egy része vagyok, a kirakós egy darabja” – nyilatkozta Robert Lewandowski arra a kérdésre, hogy minek tudható be ez az elképesztő formajavulás.

🔵🔴 Lewandowski: „I don’t think my performance is all that surprising. I thought it would be tough to surprise you anymore! But it seems I still can”.

„The key to improving as an individual lies in improving as a team. My role in the team is just one part of the puzzle”. pic.twitter.com/1SGvMLEBoy

