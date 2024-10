Hihetetlen statisztika dicséri Hansi Flick munkáját

Hansi Flick szenzációsan kezdte menedzseri szereplését az FC Barcelonánál. Nem véletlen, hogy a csapat olyan statisztikai mutatót is magának mondhat, amivel kenterbe veri egész Európát.

11 mérkőzésből 9-et nyerni tudtak a katalánok a Hansi Flick-éra kezdetén, vezetik a bajnokságot, és jól kezdtek a BL-ben is. A legtöbb dicséretet a támadótérfélen mutatott hatékonyságával zsebelik be Lamine Yamalék, ám talán ennél is fontosabb a sikereikben a csapat korábbiaknál hatékonyabb védőmunkája.

A Barca átlagban 1 gólt kap mérkőzésenként, ami kifejezetten jónak nevezhető, különösen egy ennyire támadó felfogású klub esetében. A kevés kapott gól egyik kulcsára az OPTA nemrégiben nyilvánosságra hozott statisztikája világít rá. Ugyanis az európai topligák – angol, spanyol, német, francia és olasz csapatok – között messze a gránátvörös-kékek állítják a legtöbbször lesre ellenfeleiket.

A szezon kezdete óta eltelt 9 bajnokin 62 alkalommal intettek lest az asszisztensek a Barca-riválisoknak. A második legtöbb lesre állítást a Brighton&Hove Albion jegyzi, 31-gyel.

62 – Teams of top five European leagues and times with their opponents caught by offside this season:

62 – FC BARCELONA ⬆️

31 – Brighton & Hove Albion

27 – Fulham

26 – Osasuna

25 – Athletic Club

Surprising. 😯 pic.twitter.com/KmLkWBRlTO

— OptaJose (@OptaJose) October 7, 2024