Lassan kifogy a csapat Flick mögül

Vasárnap az Alaves ellen győzött Barcelona, amely így az első helyen áll a spanyol bajnokságban. De ez siker ismét áldozattal is járt.

Ezúttal Ferran Torresnek sérült meg a combizma. Ez pedig az jelentik, hogy várhatóan két hónapig nem számíthat rá Hansi Flick.

A Barcelonának tehát továbbra sincs szerencséje a sérülésekkel. Hiszen az elmúlt hetekben, Marc Bernal és Marc-Andre Ter Stegen hónapokra kidőlt.

De Dani Olmo is megsérült. Most pedig Ferran Torres áll jelentős kihagyás előtt.

Hansi Flick tehát decemberig nélkülözi majd Torrest és ezen csak részben segíthet, hogyha a korábbi sérültek közül néhányan végre tényleg játszhatnak majd.

MEDICAL NEWS | Tests conducted this morning have revealed that first team player Ferran Torres has a right hamstring injury. His return to training will be determined by his recovery. pic.twitter.com/YzZJfRpbhT

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024