Letették az esküt a magyar paralimpiai csapat tagjai

A budapesti Eiffel Műhelyházban tartott ünnepségen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte a jelenlévőket. A sportvezető beszédében hangsúlyozta, már a paralimpiai kijutás is óriási eredmény, s a parasportban is egyre nagyobb a versengés, ezt jól mutatja, hogy az első paralimpián 23 ország sportolói vettek részt, most pedig több mint 150 nemzet képviselői készülődnek a francia fővárosba.

„Parasportolóinknak nem pusztán a versenyeken kell kihívásokkal megküzdeniük, de az életben is nehezített pályán teljesítenek. Ők minden nap tanúbizonyságot tesznek a sportemberi mellett az emberi tartásukról. Okkal tekinthetünk példaképként rájuk” – fogalmazott Schmidt Ádám, sok sikert kívánva a versenyzőknek és hozzátéve: hála és köszönet jár a sportolókat kísérő szakembereknek, egyesületeknek, a szövetségeknek, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak (MPB), a családtagoknak, a barátoknak is.

A magyar sportolók 14 turnusban utaznak majd ki Párizsba, a fogyatékkal élők seregszemléjére, a küldöttség első része augusztus 25-26-án indul. A csapat zászlaját az ötödik paralimpiáján szereplő, paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Illés Fanni viszi a megnyitón.

A párizsi magyar paralimpiai csapat:

úszás:

Adámi-Rózsa Zsanett, Hotz Csenge, Illés Fanni, Iván Bence, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Száraz Evelin

kajak-kenu:

Boldizsár Dalma, Kiss Tibor, Molnár Nikoletta, Suba Róbert, Varga Katalin, Kiss Péter Pál

kerekesszékes vívás:

Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné Mező Boglárka, Osváth Richárd, Tarjányi István, Veres Amarilla

asztalitenisz:

Arlóy Zsófia, Major Endre, Pálos Péter, Szvitacs Alexa

atlétika:

Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona, Ekler Luca, Luterán Petra, Szőllősi István

bocsa:

Szabó Alexandra, Nagy Vivien

sportlövészet:

Dávid Krisztina, Rescsik Csaba, Gurisatti Gyula

erőemelés:

Tunkel Nándor

íjászat:

Gáspár Tamás

kerékpár:

Wermeser Zsombor

lovaglás:

Fonyódi Ildikó

cselgáncs:

Burányi Flóra

triatlon:

Mocsári Bence