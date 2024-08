Olasz látássérült sprinter lesz az első transznemű résztvevő a paralimpián

Az olasz Valentina Petrillo lesz az első transznemű, aki részt vesz a paralimpián.

Az 50 éves látássérült sprinter, aki 2019-ben váltott nemet, a női 200 és 400 méteres síkfutásban áll rajthoz Párizsban. Petrillo korábban 11-szeres országos bajnok volt a férfiak között a T12-es kategóriában, tavaly pedig már a nők között nyert 200-on és 400-on is bronzérmet a paraatlétikai világbajnokságon, amelyet szintén a francia fővárosban rendeztek.

Petrillót 14 éves korában Stargardt-kórral diagnosztizálták, a betegség miatt a látása a normál tartomány ötvenedére korlátozódik.

