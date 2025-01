Lépett a Barcelona is és bejelentkezett a mellőzött MU-játékosért

Számos csapat érdeklődik iránta, mindenfélét lehet olvasni a következő klubjával kapcsolatban, ugyanis ár-érték arányban kifejezetten jó vétel lehet. Most épp a Barcelona jelentkezett be érte.

Már több ízben mi is beszámoltunk arról, hogy Marcus Rashford az AC Milanban köthet ki kölcsönben, ám könnyen lehet, hogy ami biztosnak tűnt, most változik. A Manchester United 27 esztendős támadójáért ugyanis a Barcelona is bejelentkezett, hiszen a katalán együttes mindenképp szeretne legalább egy futballistát igazolni a téli időszakban. Lehetőség szerint pedig egy csatárt, hogy mélyítsék a támadósort. A Blaugranának viszont ehhez első körben fel kell szabadítania egy helyen a keretben.

Hansi Flick, a Barcelona vezetőedzője már rábólintott Rashford nyárig szóló kölcsönvételére, mivel úgy véli, a támadó erősítést jelentene a csapat számára – számolt be erről a Football Espana. Ugyanakkor Flick tisztában van azzal, hogy a transzfer lezárása az előttünk álló hetekben komoly kihívásokkal járhat. Pláne, hogy az AC Milan is nagyon szeretné a soraiban tudni az MU mellőzött játékosát. A Barcelona reményei Rashford megszerzésére nagyrészt azon múlnak, hogy sikerül-e megfelelő anyagi és keretbeli egyensúlyt teremteniük.

🔵🔴 After Juve, AC Milan and BVB, also Barcelona have been informed on conditions of Marcus Rashford loan deal.

Initial direct contact took place this week between Barça and player’s camp, as @tjuanmarti reports.

Same as all the other clubs, EARLY stages. No decision yet. pic.twitter.com/bh6Ejj0T19

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025