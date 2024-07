Leny Yoro mosolygós edzéssel kezdte a munkát Manchesterben

A francia csillag pénteken már be is mutatkozott a pályán is a manchesteri csapattársainak

Leny Yoro a Manchester United második nyári igazolása volt, de a vételárát tekintve jelenleg a legdrágább. Hiszen több, mint 50 millió fontért szerződtették.

A hírek szerint a Real Madrid volt a szíve vágya, de úgy tűnik, hogy nem bánkódik amiatt, hogy a Unitedhoz igazolt. Az első edzés képei legalább is erről tanúskodtak.

A 18 éves középhátvéd pénteken már tréningezett a klub carringtoni bázisán.

Az ötéves szerződés annyira elő volt készítve, hogy Yoro szombaton már pályára léphet a Rangers elleni edzőmérkőzésen is. Mivel megkapta a munkavállalási engedélyt a hatóságoktól.