„Ha lusta vagy edzésen, megöl!”

Leny Yoro Rúben Amorim edzési módszereiről, filozófiájáról és hozzáállásáról árult el kulisszatitkokat.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United 19 éves francia védője, Leny Yoro őszintén beszélt Rúben Amorim edzési módszereiről és a vele való kapcsolatáról. A fiatal hátvéd elmondása szerint a portugál tréner rendkívül szigorú, de ugyanakkor kommunikatív, és nagy hangsúlyt fektet a fegyelemre.

„Ha edzésen lusta vagy, megöl!”

„Az edzések kemények, de ez fontos. Amorim szerint úgy játszol, ahogy edzel. Ha nem dolgozol keményen, ha lusta vagy, akkor nem fog kedvelni – megöl!” – mondta Yoro. A 19 éves védő szavait igazolja Marcus Rashford kikerülése a keretből, akiről korábban a portugál szakember azt mondta, hamarább játszatná a kapusedzőjét, mint azt, aki nem tesz bele mindent az edzéseken. Az angol válogatott támadó azóta már az Aston Villához került kölcsönbe.

A francia védő szerint a pontosság és a fegyelem kulcsfontosságú Amorim számára:

„Nagyon szigorú, mert ha meccseket és trófeákat akarsz nyerni, akkor szükséged van fegyelemre, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A pontosság számára az egyik legfontosabb dolog.”

Bár a portugál edző keménykezű, Yoro szerint kiemelkedő kommunikációs készségekkel rendelkezik, amely sokat segít a játékosoknak:

„Jó a kapcsolatom Amorimmal. Egyszerűen csak próbálom követni, amit kér tőlem. Tudja, milyen egy játékos helyzete, ha nem játszik vagy ha rossz formában van, mert maga is magas szinten játszott.”

Az MU a hétvégén az FA-kupában lép pályára a Ruud van Nistelrooy vezette Leicester City ellen. A bajnokságban pedig legközelebb, február 16-án, a Tottenham vendégeként van jelenése Rúben Amorim legénységének.

🔴 Leny Yoro: “For Amorim, you’ve to be disciplined outside the pitch and train hard”.

“The training is very important. If you don’t work, if you’re lazy in training, he won’t like you, he’ll kill you. It’s normal because, yes, we play the way we train”, told @FiveUk. pic.twitter.com/csArQmqh4A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2025