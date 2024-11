Lehet mégsem a Realban, hanem az MU-nál köt ki a Bayern sztárja?

Szinte egész nyáron lehetett arról olvasni, hogy Alphonso Davies a következő átigazolási időszakban, 2025 nyarán a Real Madrid játékosa lesz. Mi is többször beszámoltunk arról, hogy minden ennek irányába mutat. Azonban Rúben Amorim érkezése a Manchester Unitedhez újabb csavart eredményezhet a történetben.

Christopher Michel, a Sport újságírója szerint az MU erős érdeklődést mutat a villámléptű kanadai szélső iránt. Tudniillik a portugál edző 3-4-3-as rendszert szeretne meghonosítani majd a Vörös Ördögöknél, ehhez pedig kell legalább egy szárnyvédő is, Davies pedig kézenfekvő lehet. A 24 esztendős futballista szerződése jövő nyáron jár le a Bayern Münchennél, így ingyen igazolható lehet, hacsak már télen nem csap le rá a manchesteri együttes.

🚨 Manchester United are doing everything possible to convince Alphonso Davies to sign for him. 🔱🇨🇦

They are the club that is making the most efforts to attract him.

(Source: @diarioas ) pic.twitter.com/PzuT61qkr2

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 18, 2024