Kerkez Milost megint szóba hozták a Manchester Uniteddel

Egyre erősödnek a pletykák egy esetleges manchesteri klubváltás kapcsán.

Szeptember elején írtunk arról, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United akár már télen szerződtetné Kerkez Milost, a jelenleg Bournemoutht erősítő magyar védőt. A hírek szerint pedig az MU 50 millió eurót is hajlandó lenne fizetni érte.

Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, tartja a mondás. Az átigazolási ügyekkel foglalkozó footballtransfers.com értesülése szerint a Vörös Ördögök kiemelten figyelik a magyar válogatott bal oldali védőjét. Az MU-nak pedig nagy szüksége is lenne ezen a poszton az erősítésre, hiszen Luke Shaw az előző idény kezdete óta alig játszott, Tyrell Malacia pedig 517 nap után pont a héten játszott először újra meccset, igaz az utánpótláscsapatban.

Kerkez remek formában játszik ebben az idényben. A 21 esztendős futballista nemrégiben két gólpasszt is jegyzett a Manchester City ellen, amikor csapata 2-1-re nyert a bajnoki címvédővel szemben. Piaci értékét közel 20 millió euróra taksálja a Transfermarkt és ha komolyan gondolja a magyar válogatott szerződtetését a United, nem szabad tétlenkedniük. Ugyanis a fiatal védőt már szóba hozták a Liverpoollal és a Chelsea-vel is, ám a legkézenfekvőbb egy manchesteri klubváltás lehet számára.

Kerkez Milosnak 2027-ig szóló szerződése van a Bournemouth-szal.

