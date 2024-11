517 nap után lépett újra pályára a Manchester United játékosa

Talán már a Vörös Ördögök szurkolói sem emlékeztek arra, hogy ő még mindig a csapatnál van.

Tyrell Malacia nevére már talán a Manchester United szurkolói sem emlékeznek. A 25 esztendős holland védő – aki 2022-ben 15 millió euró fejében érkezett a Feyenoordtól – a csapat U21-es, Huddersfield elleni mérkőzésén lépett újra pályára kedd este. A 2022/23-as idény óta Malacia két térdműtéten is átesett, annak ellenére, hogy a klub előzetesen nem szerette volna, ha kés alá fekszik a játékosuk, fájdalomcsillapítókkal akartál orvosolni a problémáit. A holland bekk egy félidőt játszott a korosztályos EFL Trophy-meccsen, melyet a Huddersfield 4-1-re nyert meg és így kiejtett az MU-t.

Things Manchester United fans will love to see 🤩

Tyrell Malacia will start for Manchester United U21s in the EFL trophy against Huddersfield 🔴 pic.twitter.com/FNmo8kdIxF

— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 12, 2024