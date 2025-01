Lehecka negyedóra alatt szerezte meg karrierje második címét

Jiri Lehecka megszerezte karrierje második ATP-címét (Adelaide 2024, Brisbane 2025).

Lehecka az első számú cseh játékos nem olyan módon nyerte meg a tornát mint szerette volna, hiszen ellenfele a Djokovicot is búcsúztató hórihorgas amerikai, Reilly Opelka mindössze 15 perc játék után 4-1-es hátrányban sérülés miatt feladta a brisbane-i döntőt.

Lehecka 4-1-es vezetésnél tartott, amikor a fizikailag korlátozott Opelka nem tudta tovább folytatni a mérkőzést. Opelka korábban legyőzte Novak Djokovicot, és 2022 óta először jutott be ATP-torna döntőjébe, de a menetelése okozta fizikai terhelés Lehecka ellen, az első összecsapásukon, végül utolérte.

Lehecka számára Ausztrália különleges helyszín, hiszen 12 hónappal ezelőtt itt, Adelaide-ben nyerte első ATP-tornáját. A 23 éves játékos a torna történetének második legfiatalabb bajnoka. Emellett a második cseh győztes, Radek Stepanek után, aki a torna első kiadását nyerte meg még 2009-ben.

Lehecka a brisbane-i ATP 250-es tornán Holger Rune-t, Yoshihito Nishiokát, Nicolas Jarryt és Grigor Dimitrovot győzte le, és négy helyet javított, így az élő világranglistán, így a 24. helyre lépett előre.

Opelka az elmúlt két szezon nagy részét csukló- és csípősérülések miatt kihagyta. Ez volt a hetedik ATP-tornadöntője, és első, az Egyesült Államokon kívüli címéért küzdött.

