Trent Alexander-Arnold elhintett néhány morzsát az újságíróknak a lehetséges szerződéshosszabbításával kapcsolatban.

Egyre több a pletyka Trent Alexander-Arnolddal, a Liverpool szélső védőjével kapcsolatban, hogy elhagyná a klubot. Az angol futballistának ugyanis a következő nyáron lejár a szerződése és egyelőre nincs még hír a hosszabbítással kapcsolatban. A 25 esztendős védő ebben a szezonban is pazar formában futballozik, az elmúlt héten az AC Milan ellen és a PL-ben a Bournemouth ellen is egy-egy gólpasszt jegyzett. Az angol válogatott labdarúgót a meccset követően – melyet a Liverpool 3-0-ra nyert – kérdezték is a jövőjéről.

„Legalább idén még a Liverpoolban szeretnék lenni, ezt elmondhatom. Trófeákat akarok nyerni, motivált vagyok, azt gondolom ez az egyik legfontosabb, hogy nyerni akarok. Nézzék, 20 éve vagyok a klubnál, leaglább 4-5 szerződéshosszabbítást írtam már alá és ezek közül egyik sem szivárgott ki, nem a nagyközönség előtt zajlottak a tárgyalások, ez is így lesz” – szögezte le Alexander-Arnold, akivel kapcsolatban számos pletyka felmerült, hogy a következő nyáron a Real Madridhoz igazolna. Nemcsak neki, védőtársának Virgil van Dijknak is lejár egyébként a kontraktusa, csakúgy, mint Mohamed Szalahé, úgyhogy a liverpooli vezérkarnak fel van adva a lecke, hogy megtartsa legjobbjait.