Szalah: Ez az utolsó évem a csapatnál

A Liverpool egyiptomi klasszisa nem várt nyilatkozatot tett a Manchester United legyőzése után.

A Vörösök 3-0-ra nyertek az Old Traffordon. A szezont remekül kezdő Szalah két gólpasszt is kiosztott Lucho Díaznak, valamint Szoboszlai Dominik passzából maga is betalált a második félidőben. Mégis a derbi utáni interjúja lesz inkább a beszédtéma.

A szélső a SkySports riporterének válaszolt a kérdésekre.

Remek volt a nyári felkészülés. Sok időm volt saját magam fejlesztésére, megpróbálok pozitív maradni, mivel tudjátok, ez az utolsó szezonom a csapatnál – kezdte sokak meglepetésére Szalah.

„Szeretném élvezni, és nem akarok erre gondolni. Úgy érzem szabadon játszhatom a játékom, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő” – folytatta.

Való igaz, kirobbanó formában van az egyiptomi. Harmadik mérkőzésén a bajnokságban immár három gólnál és három gólpassznál jár.

Hozzátette, a klubtól még senki sem kereste meg egy esetleges szerződéshosszabbítással kapcsolatban, de a nyilatkozat alapján úgy tűnik, Szalah nyitott lenne a folytatásra és mindez inkább csak egy emlékeztető a vezetőség felé.