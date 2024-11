Lecsapna az „új Vinícius Júniorra” a Manchester United

A Vörös Ördögök megkaparintanák az egyik legnagyobb brazil tehetséget. A szurkolók szemében kegyvesztetté vált Anthony is az üzlet részét képezheti.

Rúben Amorim 2027-ig szóló szerződéssel érkezett Manchesterbe a Sporting CP-nél töltött sikeres időszaka után. Számos átigazolási pletyka látott napvilágot, mivel a United igyekszik megerősíteni keretét és javítani jelenlegi, 13. helyezésén a Premier League-ben.

A hírek szerint a United célba vette a Flamengo egyik tehetséges játékosát, Lorrant. A 18 éves fiatal iránt már több Premier League-klub is érdeklődött, de a TBR Football értesülései szerint a United különösen eltökélt, és januárban ajánlatot is tehet érte.

Lorrant „robbanékony” játékosként jellemzik, aki nem akármilyen rekordot tudhat magáénak: a Flamengo legfiatalabb gólszerzője, 16 évesen, 6 hónaposan és 20 naposan talált az ellenfél hálójába.

Vinícius korábban maga tartotta ezt a rekordot, mielőtt a Real Madridhoz igazolt. Az Aranylabdáról lemaradó támadó májusban „labdazsonglőrnek” nevezte Lorrant a Twitteren.

A Brighton, a West Ham, az RB Leipzig, a Marseille, valamint az Atalanta is érdeklődik Lorran iránt, aki már 30 alkalommal lépett pályára a Flamengo első csapatában.

A cikk szerint a United Antony-t is bevonhatja az üzletbe. A 24 éves szélső csalódást keltő teljesítményt nyújt, amióta 86 millió fontért az Old Traffordra szerződött. A drukkerek az egyik legrosszabb ár-érték arányú igazolásuknak tartják.

A United állítólag közölte Antony-val, hogy távozhat januárban, és a Flamengo is érdeklődött iránta, így felmerülhet, hogy a brazil csapat részeként érkezhetne.

Amorim a válogatott szünetet követően az újonc Ipswich Town otthonában debütál a Manchester United kispadján.

🚨 Manchester United may explore using Antony as part of a January bid for young Flamengo star Lorran. #MUFC [@GraemeBailey] pic.twitter.com/eecfsV8dPt

— mufcmpb (@mufcMPB) November 12, 2024