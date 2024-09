„Látom magam előtt Trentet és Van Dijkot 2025-ben a Real Madridban”

Vízválasztó nyár lehet és új időszámítást hozhat a Liverpool számára a 2025-ös átigazolási időszak. Tudniillik Mohamed Szalah már bejelentette, hogy ez az utolsó éve szerződése szerint a Vörösökkel és egyelőre még nem tudni, marad vagy megy az egyiptomi támadó. Azonban nem csak az ő, hanem a védelem két alapemberének, Virgil van Dijknak és Trent Alexander-Arnoldnak is lejár jövő nyáron a kontraktusa.

Graeme Souness a klub korábbi játékosa pedig úgy látja, mindketten távozhatnak majd, szerinte pedig a Real Madrid lehet a befutó. A 71 esztendős ex-labdarúgó ezen véleményét az Up Three Front podcastban fejtette ki.

„Trent jó barátja Jude Bellinghamnek, szerintem ez is egy szempont lehet majd, hiszen ők ketten félelmetes dolgokat tudnának együtt produkálni. Conor Bradley már bemutatkozott a csapatban, kapott néhány percet és jól játszott, azt gondolom ez már a jövő tervezésének egy része és a hierarchia kialakítása a Liverpoolnál. Azt gondolom, mind Szalah, mind Trent és Van Dijk távozni fognak a szerződésük lejárta után, utóbbi kettő pedig a Real Madridban köt majd ki” – osztotta meg véleményét a televíziós szakértőként is dolgozó skót Souness, aki 1978 és 1984 között erősítette a liverpooliakat.

„The message that he’s made up his mind may already have been relayed to the higher-ups at the club. He’s running his contract down. If you’re going to leave #LFC, where else other than #RealMadrid can you really go to better yourself?” pic.twitter.com/db6DCQY2Sd

