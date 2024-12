„Lamine Yamal meccseket képes eldönteni”

Mint ismert, a Barcelona 5-1-re győzött a Mallorca vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19., előrehozott fordulójában. A katalánoktól – akik a második félidőben négyszer voltak eredményesek – Raphinha duplázott. A brazil támadó így minden sorozatot figyelembe véve már 16 gólnál és 10 gólpassznál jár. A 27 éves szélső második góljánál Lamine Yamal nem akármilyen gólpasszal szolgálta ki csapattársát, gyönyörűen, külsővel tekerte elé a lábára a labdát.

A meccs után Raphinhát választották a mérkőzés emberének, nem először már a szezon során. A díj átvétele után a brazil elmondta, nagyon fontos győzelmet arattak, hiszen három nyeretlen bajnoki után sikerült ismét nyerni. Hozzátette, jól játszottak, de nem a legjobb formájukban. Valamint kiemelte:

„Életem formájában játszok, de nem szeretném ennyivel beérni. Még többet szeretnék tenni ezért a csapatért!”

Ezt követően Raphinha Lamine Yamal teljesítményéről is szót ejtett, aki a Las Palmas ellen csak a második félidőben állt be azok után, hogy három mérkőzést is kihagyott sérülés miatt.

„Ha a pályán van, meccseket képes eldönteni. Ő jelentheti a különbséget” – dicsérte fiatal csapattársát a brazil támadó.