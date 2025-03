Yamal: az Atlético legyőzése egy üzenet mindenki számára…”

Hansi Flick a meccset követően arról beszélt, hogy elképesztő a csapata mentalitása, soha nem adják fel, ezúttal sem tették.

A Barcelona 2-0-s hátrányból fél óra alatt megfordította az Atlético Madrid elleni mérkőzését vasárnap este a La Ligában és 4-2-re győzött. Ennek köszönhetően a katalán együttes visszavette a vezetést a La Ligában, és nagyon fontos diadalt aratott a bajnoki cím szempontjából. A meccs sokáig úgy tűnt, 2-2-es döntetlennel zárul, de a 92. percben Lamine Yamal távolról, egy megpattanó lövés után gólt szerzett.

„Be akartam találni, biztos voltam benne, hogy sikerülni fog.

Boldog vagyok a győzelem és a három pont megszerzése miatt. Az öltözőben együtt ünnepeltünk, mielőtt mindenki elutazik a válogatott szünetre” – mondta a 17 esztendős Yamal a mérkőzést követően. A Barca üdvöskéje azt is kifejtette, volt bennük frusztráció és tehetetlenség, mert nem érezték jól magukat a pályán, de aztán Lewandowski találata megfordította a párharc lélektanát.

Look at that control and finish.. this is probably Lewandowski’s best goal scored so far this season pic.twitter.com/zjXqxh9c3g

