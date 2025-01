Így készül Kyrgios az AO-ra, hogy egyáltalán pályára léphessen

Nick Kyrgios mindent megtesz azért, hogy részt vehessen a 2025-ös Australian Openen, amelyet "Happy Slamként" emlegetnek, és amely egyértelműen a kedvenc Grand Slam-tornája.

A hazai közönségkedvenc Kyrgios számára az otthonközeli rendezvény különösen fontos.

A sorsolás után Kyrgios arról beszélt, hogy nincs még 100%-os állapotban, de ha szükséges, fájdalomcsillapítókkal fog pályára lépni. Ugyanakkor megemlítette, hogy ez lehet az utolsó Australian Open szereplése, ami 29 évesen korai visszavonulásra utalhat.

„Közel vagyok ahhoz, hogy 100%-os állapotban legyek. Sok fájdalomcsillapítót bevehetek, és megpróbálom kibírni. Ez lehet az utolsó Australian Openem, és nem tudom, meddig jövök még erre a csodálatos eseményre. Ez az egyik legjobb torna, amit itt rendeznek. Nem fogom magától értetődőnek venni, így mindent megteszek, hogy pályára lépjek, még van három nap hátra” – mondta Kyrgios.

A játékos elárulta, hogy mindent megtett, hogy felépüljön a csuklóműtétéből, de edzése közben újra jelentkeztek a problémák, ezért az elkövetkező napokat könnyített gyakorlásokkal tölti.

„Nem szerváltam ma, csak pár könnyű ütést végeztem. Azt teszem, amit a gyógytornászok és az orvosok tanácsolnak, hogy a lehető legtöbbet hozhassam ki magamból” – mondta.

🇦🇺 Nick Kyrgios hitting in Melbourne for the first time in 2025, with 🇮🇳 Sumit Nagal on 1573 Arena.

➡️ The Aussie is hitting well but clearly feeling discomfort in his wrist, particularly off his forehand.#TheFirstServe pic.twitter.com/O7yLyqrZVa

— The First Serve (@TheFirstServeAU) January 9, 2025